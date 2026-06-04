Volodymyr Zelenskyi ehdottaa Vladimir Putinille tapaamista esimerkiksi Sveitsissä tai Turkissa.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on julkaissut Venäjän presidentille Vladimir Putinille suunnatun avoimen kirjeen.
Kirjeessä Zelenskyi ehdottaa tapaamista Putinin kanssa. Hänen mukaansa suoralla yhteydellä voitaisiin löytää tie sodan päättämiseen. Zelenskyi ehdottaa tapaamista rauhanneuvotteluiden järjestämiseen tottuneessa maassa, kuten esimerkiksi Sveitsissä tai Turkissa.
Zelenskyi myös sanoo Ukrainan ehdottavan sodan päättämistä.
Zelenskyin mukaan sekä Euroopan että Yhdysvaltojen tulisi olla mukana rauhanprosessissa. Hän myös ehdottaa aselepoa neuvotteluiden ajaksi.