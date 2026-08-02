Lomaltapalaajan olisi hyvä juoksuttaa vettä hanasta.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vinkkaa Facebook-julkaisussaan asiasta, joka jokaisen kannattaisi tehdä lomalta kotiin palatessa.
– Lomalta palatessa kannattaa juoksuttaa vettä hanoista, jos vettä ei ole käytetty pitkään aikaan, HSY:n julkaisussa kerrotaan.
Jos vesi on seissyt putkissa ja vesikalusteissa pitkään, se voi maistua ummehtuneelta. Siihen on myös voinut liueta metalleja.
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– Kun juoksutat vettä hetken aikaa, saat raikkaampaa vettä käyttöösi.
HSY muistuttaa, että juomiseen ja ruoanlaittoon käytettävän veden tulisi olla kylmää.
– Ota vesi hanasta vasta, kun se on viileää ja lämpötila on tasaantunut.