Etelä-Koreassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila.
Etelä-Korean ilmatieteen laitoksen mukaan maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Yangsanin kaupungissa lämpötila nousi 42,5 asteeseen. Se on korkein maan koko mittaushistoriassa.
Esimerkiksi höyrysaunan optimaalinen lämpötila on eri lähteiden mukaan 40–50 astetta, joten nyt Etelä-Koreassa mitattua lukemaa voisi kuvailla jo tuskaisaksi.
Yangsanissa on ollut yli 40 astetta lämmintä viisi päivää peräjälkeen.
Paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivänä mitattu lämpötila on korkein lämpötila sitten vuoden 1904, jolloin viralliset mittaukset alkoivat.
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