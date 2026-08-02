Näyttelijä Donna Mills kertoo liittyneensä Onlyfansiin.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Donna Mills on perustanut Onlyfans-tilin, kertoo Variety. 85-vuotias Mills tunnetaan parhaiten 1979-1993 esitetystä Knots Landing -sarjasta.

– Olen aina arvostanut faneilta vuosien aikana saamaani tukea ja kannustusta. Sosiaalinen media on ollut loistava keino pitää yhteyttä, mutta olen innoissani Onlyfansiin liittymisestä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisempaan ja suorempaan yhteyteen, hän oli kertonut lehdelle.

Näyttelijän kerrotaan jakavan tilillään hetkiä päivittäisestä elämästään ja kurkistuksia kulissien taakse. Hän aikoo olla fanien kanssa yhteydessä "merkityksellisemmin".

– Tämä on vain toinen alusta, jolla pystyn viettämään aikaa ihmisten kanssa, jotka ovat tukeneet minuna urani ajan, Mills summasi.

Mills aloitti tv-uransa vuonna 1966. Hän on voittanut Daytime Emmyn vierailustaan General Hospital -sarjassa.

Donna Mills vuonna 2015.