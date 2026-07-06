Ukrainalaisdroonit ovat iskeneet isoon öljynjalostamoon Venäjän Omskissa, kertoo Ukrainan asevoimat.

Syvällä Siperiassa sijaitsevan öljynjalostamon kerrotaan olevan maan suurin ja iskun yksi Ukrainan pisimmälle yltäneistä iskuista sodan alkamisen jälkeen. Jalostamo sijaitsee lähellä Venäjän ja Kazakstanin rajaa, noin 2 700 kilometrin päässä Ukrainan hallitsemalta alueelta.

Ukrainan asevoimat kertoo iskun aiheuttaneen tulipalon jalostamossa.

Omskin kuvernööri Vitali Hotsenko on niin ikään kertonut, että Ukraina on iskenyt jalostamoon.

Hänen mukaansa Venäjän ilmatorjunta tuhosi suurimman osan iskuun osallistuneista drooneista. Isku ei aiheuttanut hänen mukaansa henkilövahinkoja ja pelastusviranomaisten kerrotaan työskentelevän paikalla.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan Gazprom Neftin omistama jalostamo käsitteli viime vuonna noin 23 miljoonaa tonnia öljyä, mikä tarkoittaa noin 460 000 barrelia joka päivä.

Ukraina on voimistanut iskujaan Venäjän öljynjalostamoja vastaan, aiheuttaen paikoin jopa polttoainepulaa maassa.

Omskin lisäksi Ukrainan kerrotaan tehneen iskuja Itämeren tärkeinä öljysatamina toimiviin Venäjän Laukaansuun ja Uuraan satamaan. Iskuja kerrotaan tehdyn lisäksi kohteisiin Jaroslavlissa ja Kalugassa.