Useita ihmisiä on saanut surmansa lauttapalossa Indonesiassa.
Ainakin viisi ihmistä on kuollut ja 41 kadonnut, kun Indonesiassa Maduran saaren edustalla kulkeneella lautalla syttyi tulipalo.
Paikalliset viranomaiset julkaisivat tapahtuneesta lausunnon sunnuntaina.
Lautan kyydissä oli 271 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Heistä 225 on pelastettu.
Etsintä- ja pelastustoimet jatkuvat edelleen.
Lautta oli matkalla Surabayasta Makassariin. On toistaiseksi epäselvää, miten tulipalo sai alkunsa.
Vesiliikenneonnettomuudet ovat yleisiä Indonesiassa muun muassa löyhien turvallisuusstandardien vuoksi. Viime kesänä uutisoitiin kuolonuhreja vaatineesta lauttaturmasta lähellä turistien suosimaa Balin saarta.
Indonesia on saaristovaltio, joka koostuu noin 17 000 saaresta.