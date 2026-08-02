Pohjois-Amerikassa pelattava jalkapallon MLS-liiga palasi Suomen aikaa sunnuntaiaamuna tähdistöottelutauolta. Barcelonasta Chicago Fireen siirtynyt puolalaistähti Robert Lewandowski sai nauttia Huuhkajista tutun Robin Lodin tarjoilusta.

Kolmatta otteluaan seurassa pelannut Lewandowski teki molemmat maalit, kun Chicago voitti Charlotten FC:n 2–1. Lod pelasi ottelussa 88 minuuttia ja syötti Lewandowskin tekemän voittomaalin, kun reilut kaksikymmentä minuuttia oli pelaamatta.

Suomalainen on tehnyt tällä kaudella 16 ottelussa kolme maalia ja antanut kaksi maalisyöttöä.

Itäisessä konferenssissa neljäntenä oleva Chicago nousi voitollaan pisteen päähän kolmantena olevasta New England Revolutionista. Toisena olevaan Inter Miamiin etäisyyttä on yhdeksän pistettä ja kärjessä majailevaan Nashvilleen 11 pistettä.

Kovassa vireessä viime ajat ollut Inter Miami jäi Columbuksen kanssa 2–2-tasapeliin. Lionel Messi tuli toisella puoliajalla kentälle ensimmäistä kertaa MM-kisojen jälkeen, mutta ei onnistunut tällä kertaa auttamaan joukkuettaan voittoon.

Robin Lod on edustanut Chicagoa joulukuusta 2025.2026 Adam Hunger

Onni Valakari pelasi puolestaan 83 minuuttia San Diegon 1–1-tasapelissä Minnesotaa vastaan.

Robert Taylorille kertyi 67 peliminuuttia LA Galaxyn pelipaidassa, jonka hän puki ylleen heinäkuussa. Pudotuspeliviivan alapuolella sijalla 12 olevan Galaxyn ja FC Dallasin ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin.

Viime aikoina vaihdosta kentälle tullut sai reilut 20 minuuttia peliaikaa, kun yhdeksäntenä oleva DC United pelasi 2–2-tasapelin kärkijoukkue Nashvillen kanssa.