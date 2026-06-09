Venäjällä on kolme vaihtoehtoa vastata sodan pattitilanteeseen.
Venäjältä on tulossa voimakas vastareaktio Ukrainan etenemiseen rintamalla, arvioivat NEST-yhteisön tutkijat.
New Eurasian Strategies Center (NEST) on entisen oligarkin Mihail Hodorkovskin perustama keskus.
Viikko sitten julkaistussa raportissa keskuksen tutkijat arvioivat, että sodan molemmat osapuolet yrittävät nyt saavuttaa todellisen läpimurron, joka viittaa väistämättä sodan eskaloitumiseen.
Taustalla on se, että Ukraina on kääntänyt sodan kulun itselleen suotuisammaksi viime viikkoina. Tutkijoiden mielestä on kuitenkin liian optimista sanoa Ukrainan olevan voitolla.
Ukrainan asevoimien antama kuva, jossa raketinheitinjärjestelmältä laukaistaan kohti venäläisten asemia Donetskin alueella kesäkuussa 2026.
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Ukraina on viime aikoina käyttänyt esimerkiksi drooneja tehokkaammin ja iskenyt Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin. Iskut ovat osuneet erityisesti Venäjän öljynjalostamoihin.