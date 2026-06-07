Ukraina iski droonein öljyvarastoon ja rautatieverkkoon.
Ukraina on jatkanut iskujaan Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin.
Kuluneen viikon aikana Ukraina on tehnyt onnistuneita ja näyttäviä iskuja Venäjälle, muun muassa Pietariin ja Moskovaan.
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Zelenskyi: "Miehittäjillä ei ole turvallisia teitä"
Varhain sunnuntaiaamuna Ukrainan kerrotaan tehneen ilmaiskun öljyvarastoon Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla.
Kiev Independentin käyttämien sosiaalisen median lähteiden mukaan iskut kohdistuivat Yedi Quyun taajamaan, jossa sijaitsee myös alueen tärkein rautatieliikenteen solmukohta.
Yedi Quyu sijaitsee Kertshin niemellä, Krimin niemimaan itäosassa.
Ukraina iski myös energia- ja rautatieinfrastruktuuriin miehitetyillä Luhanskin ja Donetskin alueilla.