MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Ukrainan drooni-iskut jatkuvat: Kohteina Venäjän öljyvarasto ja rautatieverkko

Ukraina iski myös energia- ja rautatieinfrastruktuuriin miehitetyillä Luhanskin ja Donetskin alueilla.

Kuluneen viikon aikana Ukraina on tehnyt onnistuneita ja näyttäviä iskuja Venäjälle, muun muassa Pietariin ja Moskovaan.

Ukraina iski droonein öljyvarastoon ja rautatieverkkoon.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Jenni Mustajärvi avautuu esiintymiskammostaan: "Isä ei olisi halunnut, että jään kotiin murehtimaan"

Juuri nyt: Kokoomus valitsee varapuheenjohtajat – katso suorana

"Ei meillä asioita hyvin hoideta" – Petteri Summanen kertoo aluevaltauksestaan

Ukrainan drooni-iskut jatkuvat: Kohteina Venäjän öljyvarasto ja rautatieverkko

– Sotureillamme on nyt kyky tavoittaa Venäjän sotilastukikohdat käytännössä koko väliaikaisesti miehitetyn alueen pituudella. Miehittäjille ei ole käytännössä enää turvallisia teitä valtiomme etelä- ja itäosissa, Zelenskyi sanoi.