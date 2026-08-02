Ihminen hukkui Padasjoella.
Padasjoella Päijänteentiellä Mainiemen ranta-alueella löytyi lauantaina puolenyön aikaan hukkunut ihminen.
– Henkilö oli nähty viimeksi kello 18. Hänen luultiin olevan kaverin seurassa, ja kun ilmeni, ettei olekaan, niin häntä alettiin etsiä, Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kerrotaan MTV Uutisille.
Ystävät löysivät hukkuneen veden varasta rantakivistä puolenyön aikaan ja soittivat hätänumeroon.
Hämeen poliisilaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että tapausta tutkitaan kuolemansyyntutkintana eikä siitä tiedoteta enempää.