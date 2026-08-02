Lentoturma vei turistijoukon ja koneen lentäjien hengen turistinähtävyydellä Perussa lauantaina. Katso video paikalta yltä.
13 ihmistä kuoli, kun turisteja kuljettanut pienlentokone syöksyi maahan lauantaina Perussa.
Koneessa oli 11 matkustajaa ja kaksi lentäjää. Matkustajat olivat kotoisin Saksasta, Italiasta ja Espanjasta.
Lennolla esiteltiin turisteille kuuluisaa arkeologista kohdetta, Nazcan linjoja, kun kone putosi toistaiseksi tuntemattomasta syystä.
Kone oli lähtenyt lentoon Piscon lentokentältä, ja noin 50 minuuttia myöhemmin miehistö raportoi hätätilanteesta. Maahansyöksyn jälkeen kone syttyi tuleen.
Turistilentoja oli jatkettu perjantaina sen jälkeen, kun ne oli keskeytetty kovien tuulten vuoksi, kertoo uutistoimisto Andina.