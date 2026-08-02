HIFK tiedotti lauantaina, että ruotsalainen ex-kiekkotähti Anders "Masken" Carlsson liittyy joukkueen valmennustiimiin. Samalla kerrottiin, ettei Toni Lydman jatka seuran palveluksessa.

65-vuotias Carlsson saapuu HIFK:hon ruotsalaisseura Brynäsistä.

– Olli (Jokinen) on päällikkö, mutta hän haluaa, että tuon ruotsalaista osaamista peliin. Tunnen Ollin jo Timråsta ja tiedän kuinka hän haluaa pelata ja hän tietää minun näkemykseni. Käytyjen keskustelujen pohjalta voin sanoa, että tästä tulee erinomainen kokonaisuus, Carlsson lausui tiedotteessa.

– Mielestäni HIFK on kuin Ruotsin SHL-seura Djurgården. Täällä halutaan voittaa joka vuosi, seuralla on pitkät perinteet ja täältä on tullut paljon huippupelaajia vuosien saatossa. Minulla on nuoruudestani lähtien ollut valtava kunnioitus HIFK:ta kohtaan seurana.

Urheilujohtaja Janne Laukkasen mukaan Carlsson tunnetaan pelaajien kehittäjänä ja kyvystään rakentaa voittavaa joukkuekulttuuria.

Kaksi maailmanmestaruutta Ruotsin paidassa pelaajaurallaan voittanut "Masken" tasoitti vuoden 1986 MM-kisoissa pelin Suomea vastaan kahdella yhdeksässä sekunnissa syntyneellä maalilla. Voitto olisi tuonut Suomelle sen historian ensimmäisen MM-mitalin.

HIFK kertoi lauantaina myös hankkineensa kanadalaishyökkääjä Jake Leschyshynin ensi kautta koskevalla sopimuksella.