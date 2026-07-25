Ukraina iski jälleen viime yönä logistiikkakeskuksiin Venäjällä.
Ukraina on jatkanut laajamittaisia iskuja Venäjälle, kertoo Kiyv independent.
Ukrainan viimeöisissä drooni-iskuissa kohteiksi joutuivat erityisesti Belgorodin alueen varastot ja energiainfrastruktuuri.
Lehti kertoo, että sotaa seuraavien Telegram-kanavien mukaan Belgorodissa syttyi useita tulipaloja ja kaupungissa kuultiin lukuisia räjähdyksiä. Lehden mukaan varastoja ja sähköverkkoja vaurioitui laajalti.
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Alueen viranomaiset vahvistavat Kyin Independentin mukaan, että hyökkäyksessä vaurioitui myös asuinrakennus, kiinteistöjä ja kaasuputki.
Ukrainan iskujen kohteena on viime päivinä toistuvasti ollut venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastorakennukset. Wildberriesin tiloihin on isketty muun muassa Moskovan, Pietarin ja Tverin alueilla.
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Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi perustelee iskuja sillä, että verkkokaupan logistiikkakeskukset toimittavat sotatarvikkeita Venäjän puolustusvoimille.