Ukraina iski taas venäläisen verkkokauppajätin tiloihin.
Ukraina on iskenyt jälleen keskiviikkona Venäjän suurimman verkkokaupan varastoihin, kertoo Reuters.
Verkkokauppajätti Wildberriesin johtajan Tatjana Kimin mukaan iskuissa Krasnodarin ja Nevinnomysskin varastoihin loukkaantui useita ihmisiä.
Sosiaaliseen mediaan ladatussa kuvamateriaalissa, jonka Reuters on vahvistanut aidoksi, näkyy valtavia savupatsaita ilmassa Krasnodarissa.
Wildberries on Amazonin kaltainen suosittu verkkokauppa Venäjällä.
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Paikallisten viranomaisten mukaan yksi työntekijä myös kuoli eteläisessä Armavirin kaupungissa, kun droonin jäänteitä putosi yhden yrityksen päälle.