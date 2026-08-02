Ulkoministeri Marco Rubion selänkääntö Israelin pääministerille on kirvoittanut keskustelua sosiaalisessa mediassa.
Tällä viikolla republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin hautajaiset kokosivat Washingtoniin ihmisiä maailmanpolitiikan kärjestä, kuten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin, Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin, Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun sekä Suomen presidentin Aleksander Stubbin.
Tilaisuus nousi kansainvälisen huomion keskiöön ja suorassa lähetyksessä nähtiin useita puhuttelevia hetkiä.
Lue myös: MTV Washingtonissa: Grahamin hautajaisista tuli huippukokous – Trump tapaa sekä Zelenskyin että Netanjahun, Stubb paikalla
Kiusallinen pyörähdys
Yksi sosiaalisessa mediassa jaetuista videoklipeistä tallensi tilanteen, jossa Netanjahu keskusteli Yhdysvaltain sotaministerin Pete Hegsethin ja ulkoministerin Marco Rubion kanssa. Keskustelun aikana Rubio kääntyi yllättäen pois Netanjahusta.
Kehonkielen asiantuntija Sami Sallinen arvioi MTV Uutiset Liven lähetyksessä, että Rubion toiminta oli poikkeuksellisen selkeä viesti keskustelun kiinnostavuudesta.
– Selkeämmin ei voi enää kehollisesti osoittaa, että en ole kiinnostunut siitä, mitä sinä puhut tai mitä yrität kertoa, Sallinen sanoo.