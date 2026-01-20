Poikkeuksellinen urosnorsu on tappanut ainakin 20 henkilöä Intiassa.
Yksinäinen urosnorsu on tappanut ainakin 20 henkilöä 10-päiväisen raivoamisen aikana itäisessä intiassa tammikuun alussa.
Aiheesta uutisoivat esimerkiksi Independent sekä BBC.
Eläin on tallonut ihmisiä kuoliaaksi vauhkoontuessaan. Onnettomuudet tapahtuivat Jharkhandin osavaltiossa, itäisessä Intiassa, Chaibasan ja Kolhan metsäalueilla.
Alue on tunnettu laajoista metsistä sekä luonnonsuojelualueista.
Alueella on raportoitu myös muita kohtaamisia vuosien saatossa.
Viranomaiset arvelevat, että kutistuvat ja pirstaloituvat metsäalueet sekä lisääntynyt ihmisten määrä eläinten muuttoreittien varrella ovat syynä kohtaamisten lisääntymiseen.
BBC:n saamien tietojen mukaan norsun etsintään on osallistunut yli 100 henkeä.
Poikkeuksellisen tilanteesta kuitenkin tekee sen, että kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun yksittäinen norsu aiheuttaa näin paljon tuhoa.
– Tämä on ennennäkemätön tilanne. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen kuolonuhrien määrä on yhdistetty yhteen urosnorsuun alueella, sanoi metsänhoitaja Kuldeep Meena BBC:lle.
Alueella aktivoitu hälytystila
Metsänhoitajan mukaan koko alue on asetettu hälytystilaan henki- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi.
Yrityksistä ja etsinnöistä huolimatta, urosnorsua ei ole löydetty.
Viranomaiset ovat arvelleet, että nuori uros on voinut eksyä laumastaan tai sillä voi olla kiima, joka nostaa sen testosteronitasoja ja aggressiivisuutta. Testosteronipiikki kestää yleensä 15–20 päivän ajan.
Norsut ovat maailman maalla elävistä nisäkkäistä kaikkein suurimpia. Ne painavat tyypillisesti 2500–6000 kiloa.
Intiassa elää aasiannorsuja ja Intiassa esiintyvä alalaji on intiannorsu, jotka ovat pienempiä kuin Afrikan norsut.
Aasiannorsu luokitellaan uhanalaiseksi. Statistan mukaan noin 500 ihmistä kuolee vuosittain kohtaamisissa norsujen kanssa.
Koirat puolestaan tappoivat vuonna 2024 noin 30 000 ihmistä ja hyttyset puolestaan noin miljoona ihmistä.