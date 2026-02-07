Napin kokoluokkaa olevan Bermudankotilon kanta on onnistuttu elvyttämään.
Bermudankotilon (Poecilozonites bermudensis) pelättiin jo kadonneen tyystin Bermudalta ja siitä oli tehty vain fossiililöydöksiä. Vuonna 2014 joitakin lajin edustajia löydettiin kuitenkin umpeenkasvaneelta kujalta saaren pääkaupungista Hamiltonista.
Bermudan hallinto ja Britanniassa sijaitseva Chesterin eläintarha alkoivat yhteistyöprojektinaan kasvattaa kotiloita tuhansittain, jonka jälkeen niitä palautettiin takaisin Bermudalle.
Kymmenen vuotta kestäneen projektin ansiosta lajin on nyt vahvistettu olevan turvassa sukupuutolta, uutisoi The Guardian.
– Jokaisen luonnonsuojelijan unelma on auttaa pelastamaan kokonainen laji – ja juuri sen olemme tehneet, sanoo ryhmän apulaisjohtaja Tamás Papp Chesterin eläintarhasta.
Bermudan hallituksen ekologina toimivan tohtori Mark Outerbridgen mukaan on ollut erittäin palkitsevaa olla elvyttämisohjelmassa mukana ja nähdä kyseiset kotilot jälleen ekosysteemissään Bermudalla.
– On merkittävää ajatella, että aloitimme alle kahdellasadalla etanalla ja olemme nyt vapauttaneet yli 100 000 etanaa, Outerbridge hehkuttaa.