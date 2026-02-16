Tiikeriä on saatettu haavoittaa ja se on voinut hyökätä puolustaakseen itseään, asiantuntija arvioi.
Siperiantiikeri eli amurintiikeri on tappanut metsästäjän Venäjän kaukoidässä Primoskin alueella.
Asiasta kertoo Venäjän luonnonvaraministeriö uutistoimisto Tassin mukaan.
Tiikeri hyökkäsi metsästäjän kimppuun metsässä, kahdenkymmenen kilometrin päässä Izvilinkan kylästä.
Kuollut henkilö oli ministeriön mukaan metsästäjä, joka oli viemässä tarvikkeita eläinten syöttöpaikalle.
Poliisi puolestaan kertoi Tassille, että metsästäjä oli laivatyöntekijä, joka oli kotona käymässä matkojen välissä.
Viranomaiset etsivät tiikeriä
Tiikeriä on saatettu haavoittaa ja se on voinut hyökätä puolustaakseen itseään, sanoi Sergei Aramilev Amur Tiger Center -keskuksesta Tassille.
Aramilevin mukaan siperiantiikerien aiheuttamat ihmisten kuolemat ovat "äärimmäisen harvinaisia". Hänen mukaansa vuosien 2010 ja 2024 välillä siperiantiikerit hyökkäsivät tiettävästi 20 kertaa ihmisten kimppuun. Seitsemässä tapauksessa ihminen kuoli.
– Näistä 20 hyökkäyksestä 18 oli ihmisten provosoinnin seurausta, Aramilev sanoi kesäkuussa 2025.
Arviot vapaina elävistä siperiantiikereistä vaihtelevat, mutta virallisesti niitä elää Venäjällä tiettävästi noin 750 yksilöä, Brittilehti Guardian kirjoittaa.
Siperiantiikereitä elää luonnossa lisäksi Kiinassa ja mahdollisesti Pohjois-Koreassa. Siperiantiikeri on maailman suurin kissapeto.
Tiikereitä salametsästetään turkin ja luiden vuoksi. Kaikki tiikerit ovat uhanalaisia luonnossa.