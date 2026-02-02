Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa USB-latauslaitteen sähköiskuriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Mobile Accessories -merkkisen USB-latauslaitteen (YLL-608A) takaisinvedosta.
Tuote ei Tukesin mukaan täytä sitä koskevia vaatimuksia. Tuotteen eristyksessä on vakavia puutteita. Laturissa on näin ollen sähköiskun riski.
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä ja palauttamaan sen ostopaikkaan. Vastuuyritys Smart Deals Finland Oy antaa lisätietoja.
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi