Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa akkulaturin turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Scandic Trading House Oy Ltd:n maahantuomasta Jonköpingin akkulaturista (DC-18VCH-1.5A).

Tukesin mukaan latauslaitteen muuntajan eristys ei täytä vaatimuksia, eikä tuote täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia. Akkulaturissa on sähköiskun ja/tai tulipalon vaara.

Tukes neuvoo poistamaan tuoteen käytöstä välittömästi.

Akkulaturia on myyty esimerkiksi Saiturinpörssissä Helsingissä, Tuontitukussa Kokkolassa sekä Eurohamsterissa Kankaanpäässä. Koko listan myymälöistä löydät takaisinvetoilmoituksesta.

Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla jälleenmyyjillä ja loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerättyä takaisin.

Scandic Trading House Oy Ltd pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Tukes

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi