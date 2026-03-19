Pääministeri Petteri Orpon mukaan Unkarin pääministerin toiminta Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketin suhteen on sietämätöntä.

EU-maiden johtajat sopivat Ukrainan 90 miljardin euron lainapaketista ja uusimmasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista joulukuisessa huippukokouksessaan, mutta Viktor Orban on jarruttanut niiden etenemistä Druzhba-öljyputkeen liittyvän kiistan takia.

– Orbanin toiminta on sietämätöntä, koska meillä oli sopimus. Hän on pettänyt tässä suhteessa kollegansa ja käyttää Ukrainan hätää hyväksi omassa vaalityössään, Orpo sanoi saapuessaan EU-huippukokoukseen Brysselissä torstaina.

Orpon mukaan EU-maiden johtajien on toimittava syntyneessä tilanteessa nyt viisaasti, etteivät he toimillaan tue Orbanin vaalityötä.

Unkarissa on parlamenttivaalit huhtikuun puolivälissä. Puolueettomien kannatuskyselyjen mukaan Orbanin haastajan Peter Magyarin Tisza-puolue olisi voittamassa Orbanin Fidesz-puolueen vaaleissa.

Orpon mukaan Ukrainan tukemisessa on päästävä eteenpäin niin pian kuin mahdollista, sillä maa tarvitsee lisärahoitusta viimeistään huhtikuussa.

– Tarvittaessa pitää löytää siltarahoitusta, Orpo sanoi.