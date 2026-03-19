Nyt eletään "konfliktin ratkaisuvaihetta", asiantuntija sanoo.

Sota Lähi-idässä on "yhä eskaloitumassa", sanoo Lähi-itään erikoistunut vanhempi tutkija Heidi Huuhtanen ulkopoliittisesta instituutista. Huuhtasen mukaan sodassa voidaan yhä odottaa uusia vaiheita.

Huuhtanen kommentoi tilannetta sen jälkeen, kun uutistoimisto Reutersin lähteet kertoivat Yhdysvaltojen harkitsevan tuhansien sotilaiden lähettämistä Lähi-itään.

Tämä ei automaattisesti tarkoita maavoimia, eikä varsinkaan maahyökkäystä Iraniin. Arvelut esimerkiksi Iranin eteläosan miehittämisestä Hormuzinsalmen avaamiseksi ovat kuitenkin lisääntyneet.

– Sota on eskaloitumassa ja silloin kaikki optiot ovat varmasti pöydällä, Huuhtanen sanoo MTV Uutisille.

Sodan talousvaikutuksia laajasti tutkinut Turun yliopiston taloushistorian professori Jari Eloranta korostaa Huuhtasen tapaan Yhdysvaltojen lisäävän vaihtoehtojaan.

Elorannan mukaan nyt eletään "konfliktin ratkaisuvaihetta". Näillä hetkillä selviää, eskaloidaanko sotaa pidemmälle vai jätetäänkö tietyt operaatiot, kuten vaikka maajoukkojen käyttö, hyllylle.

Osana Lähi-idän sotaa Israel on aloittanut maahyökkäyksen Libanoniin. Kuvassa Israelin taisteluhelikopteri.AFP / Lehtikuva

"Mitään ei voi sulkea pois"

Pelkkää lisäjoukkojen lähettämisestä ilmoittamistakaan ei Elorannan mukaan kannata tulkita varmaksi merkiksi maahyökkäyksen aloittamisesta.

– Pidän yhä todennäköisimpänä, että konflikti saadaan ratkaistua. Siirroilla annetaan kyllä signaalia Iranille, että kykyä ja valmiutta eskaloida sotaa on, hän sanoo.

Eloranta muistuttaa, että presidentti Donald Trumpin hallinto on ollut hyvin halukas ottamaan riskejä. Jos vallassa olisi joku muu amerikkalaispresidentti, varmasti etsittäisiin ulospääsyä sodasta.

– Nyt mitään ei voi sulkea pois. Sisäpoliittisesti maasota olisi kuitenkin aivan katastrofaalinen ratkaisu, Eloranta toteaa.

Yhdysvaltalaisissa gallupeissa jo pelkkä Iranin sota on ollut epäsuosittu. Vain noin 12–20 prosenttia amerikkalaisista kannattaa eri mielipidemittauksissa maajoukkojen lähettämistä Iraniin, yhdysvaltalaismedia CNN kertoo.

Yhdysvaltojen tiedusteluarvioiden mukaan Iranin hallinto ei ole kaatumassa. Jos kansannousu alkaisi, mielenosoittajat "teurastettaisiin", israelilaiset arvioivat yhdysvaltalaislehti Washington Postin mukaan.AFP / Lehtikuva

"Päiviä, kuukausia tai vuosia"

Sota voi vielä jatkua "muutamia päiviä, kuukausia tai vuosia", ulkopoliittisen instituutin Heidi Huuhtanen sanoo. Todennäköisesti Yhdysvallat kuitenkin vetäytyy huomattavasti aikaisemmin kuin vuosien kuluttua.

– Näyttää siltä, että kuukausia tämä kestää, ratkaisua haetaan sotilaallisin keinoin, Huuhtanen arvioi.

Huuhtasen mukaan Yhdysvallat ja Israel eivät välttämättä hae väkisin suoranaista vallanvaihtoa Iraniin, mutta "yhteistyökykyisempi" hallinto on tähtäimessä, samoin kuin Iranin sotilaallisten kyvykkyyksien tuhoaminen merkittäviltä osin.

Puolustusvoimien entisen komentajan ja kansanedustajan Jarmo Lindbergin (kok.) mukaan Iranilta on jo viety ilmapuolustus. Nyt Yhdysvallat ja Israel tuhoavat Iranin kykyä iskeä naapurimaihin.

– Onko se sitten muutama viikko tai joitakin viikkoja lisää, niin tämä etenee vääjäämättä, Lindberg sanoi MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa keskiviikkona.