Uusivirran omassa perheessä tuli vastaan vaikeampi ajanjakso, joka sai hänet pohtimaan, miksi toisen masennus vaikuttaa niin voimakkaasti myös läheiseen.

– Masennus ei sinänsä varsinaisesti määritä ihmistä eikä elämää, mutta se voi joissain elämäntilanteissa vaikuttaa aika paljonkin sekä sairastuneisiin itseensä että ihmisiin hänen ympärillään, Uusivirta kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Kirjailija ja toimittaja Mari Uusivirran uusi tietokirja Öiden lisäksi ovat päivät (Gummerus, 2026) kokoaa tosielämän kokemuksia masentuneen rinnalla elämisestä.

Masennus vaikuttaa usein koko perheen ja lähipiirin elämään tavalla tai toisella. Usein masennukseen sairastuneen läheinen jää näkymättömiin, vaikka sairaus vaikuttaa myös häneen. Masennus voi kaventaa arkea myös läheiseltä.

Läheinen ei voi parantaa toista

Masennusoireista kärsii 10–15 prosenttia suomalaisista ja hyvin vakavista masennustiloista 5 prosenttia suomalaisista.

– Masennus on sen kaltainen sairaus, että se vaikuttaa myös niihin lähellä oleviin ihmisiin, joten voisi olla olennaista muistaa myös kysyä läheisiltä, miten he voivat, muistuttaa Uusivirta.