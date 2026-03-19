Masennus koskettaa Suomessa suurta joukkoa ihmisiä, mutta sen vaikutukset ulottuvat myös sairastuneen lähipiiriin.
Masennus vaikuttaa usein koko perheen ja lähipiirin elämään tavalla tai toisella. Usein masennukseen sairastuneen läheinen jää näkymättömiin, vaikka sairaus vaikuttaa myös häneen. Masennus voi kaventaa arkea myös läheiseltä.
Kirjailija ja toimittaja Mari Uusivirran uusi tietokirja Öiden lisäksi ovat päivät (Gummerus, 2026) kokoaa tosielämän kokemuksia masentuneen rinnalla elämisestä.
– Masennus ei sinänsä varsinaisesti määritä ihmistä eikä elämää, mutta se voi joissain elämäntilanteissa vaikuttaa aika paljonkin sekä sairastuneisiin itseensä että ihmisiin hänen ympärillään, Uusivirta kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.
Uusivirran omassa perheessä tuli vastaan vaikeampi ajanjakso, joka sai hänet pohtimaan, miksi toisen masennus vaikuttaa niin voimakkaasti myös läheiseen.