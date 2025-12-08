Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa akkulaturin riskistä turvallisuudelle.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Robitronicin akkulaturin takaisinvedosta.

Takaisinvedon syynä on se, että R01015-akkulaturin suojaerotusmuuntaja sisältä mitattu pintaväli muuntajan lakkaeristeisten ensiö- ja toisiokäämien välillä ei täytä standardin vaatimuksia vahvistetulle eristykselle. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia.

Akkulaturin käytössä piilee siis sähköiskun riski.

Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Tuotetta myynyt Hobbyfactory Oy pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

