Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes testasi eilaisia lasten leikkihiekkoja, joista yhdestä löytyi asbestia.
Tukes kertoo tiedotteessaan valvontaprojektistaan, jossa testattavaksi valittiin 14 hiekkaa sisältävää lelua. Tuotteista 12 oli erilaisia muovailtavia hiekkoja, kuten taikahiekkaa, kineettistä hiekkaa tai muovailumassaa. Yksi tuotteista oli hiekkaa sisältävä askartelusetti ja yksi piirtoalusta, jossa hiekkaan voi piirtää.
Tuotteita hankittiin sekä Suomesta että ulkomaisista verkkokaupoista. Kaksi tuotetta hankittiin vain päiväkoteihin ja kouluihin toimittavilta jälleenmyyjiltä, ja neljä tuotetta hankittiin EU:n ulkopuolelta.
Tuotteet tutkittiin Työterveyslaitoksella, ja niistä tutkittiin seitsemää eri kuitumaista silikaattia eli asbestia. Testausmenetelmällä voidaan havaita näytteessä olevat asbestikuidut, mutta ei niiden kokonaispitoisuutta, Tukes kertoo tiedotteessaan.
Asbestikuidut luokitellaan syöpävaarallisiksi ja hengitettyinä ne voivat aiheuttaa vakavia hengityselinsairauksia, kuten asbestoosia ja keuhkosyöpää.
Kahta näytettä ei voitu analysoida niiden koostumuksen vuoksi. Näiden tuotteiden osalta Tukes on kuitenkin arvioinut kuitujen irtoamisen riskin vähäiseksi. Yksitoista tuottetta ei sisältänyt asbestia mainittavia määriä.
Poista tämä tuote käytöstä heti
Yksi tuotteista, hiekkaa sisältävä piirtoalusta, sisälsi kahta eri asbestikuitua: krysoliittia ja tremoliittia.
Tuote hankittiin AliExpress-verkkokaupapaikalta. AliExpress on Tukesin ilmoituksen jälkeen poistanut tuotteen myynnistä ja tiedottanut asiakkaita asbestivaarasta.
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen heti käytöstä.
Tätä tuotetta ei pidä käyttää.Tukes
– Tutkimustulosten perusteella lasten leikkihiekat ja hiekkaa sisältävät lelut olivat onneksi pääasiassa kunnossa. Lapsille hankittavien lelujen osalta kannattaa EU:n ulkopuolelta tilaamista harkita kahteen kertaan, sillä tuote ei välttämättä täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia, sanoo ylitarkastaja Anja Merenkivi tiedotteessa.
Kerroimme aiemmin muun muassa Tokmannilla ja Kärkkäisellä myydyistä leluista, joissa niin ikään havaittiin asbestivaara.
Lähde: Tukes