Tukes: Poista tämä laturi heti käytöstä!

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa USB-latauslaitteen turvallisuuspuutteesta.
Tukes varoittaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Redcuben SP-UH33-latauslaitteen huonosta eristyksestä.
Tukesin mukaan tuotteen muuntajan ensiö- ja toisiokäämien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle standardissa asetettuja vaatimuksia, eikä kotelon palokestoisuus täytä vaatimuksia.
Lisäksi tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62368-1 vaatimuksia.
Tuote tulee palauttaa myyjälle.Tukes
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä heti sähköisku- ja tulipaloriskin vuoksi.
Vastuuyritys Aiffi Oy pyytää palauttamaan tuotteen, ja sen voi palauttaa ostopaikkaan.
Tuotetta on myyty Vantaan Vahinkotavarakeskuksessa.
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi