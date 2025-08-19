Tukes: Poista tämä laturi heti käytöstä!

Laturi vedetään myynnistä sähköisku- ja tulipaloriskin vuoksi.Tukes
Julkaistu 19.08.2025 16:33

Hannakaisa Taskinen

hannakaisa.taskinen@mtv.fi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa USB-latauslaitteen turvallisuuspuutteesta.

Tukes varoittaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Redcuben SP-UH33-latauslaitteen huonosta eristyksestä.

Tukesin mukaan tuotteen muuntajan ensiö- ja toisiokäämien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle standardissa asetettuja vaatimuksia, eikä kotelon palokestoisuus täytä vaatimuksia.

Lisäksi tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 62368-1 vaatimuksia.

18ff5f7a-6fb4-4d7b-8b6d-0cb3ac95f3f6_LJA-20250423-01p1Tuote tulee palauttaa myyjälle.Tukes

Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä heti sähköisku- ja tulipaloriskin vuoksi.

Vastuuyritys Aiffi Oy pyytää palauttamaan tuotteen, ja sen voi palauttaa ostopaikkaan.

Tuotetta on myyty Vantaan Vahinkotavarakeskuksessa.

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi

