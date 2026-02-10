Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa laturin sähköiskuriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Cameron Sinon -merkkisen latauslaitteen (DF-DYC600EU) takaisinvedosta.
Tukesin mukaan laturi ei kestänyt jännitekoetta. Laitteen rakenteessa on myös muita turvallisuutta vaarantavia puutteita. Tuote ei täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia.
Laturissa on siis sähköiskun vaara.
Laturin, mallinumeroltaan DF-DYC600EU, käyttö pitää lopettaa.Tukes
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Tukesin yhteydenoton jälkeen yritys, Akku-Ässä Oy, on vapaaehtoisesti lopettanut tuotteen myynnin ja pyytää laturin ostaneita palauttamaan tuotteen.