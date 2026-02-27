Marabou-suklaalevyjä vedetään pois myynnistä, sillä ne saattavat sisältää kovia muovinpalasia.
Mondelez Finland ilmoitti perjantaina, että se tekee takaisinvedon Marabou Japp 160g- tuotteen yhdelle erälle. Yhtiön mukaan osa tuotteista saattaa sisältää kovia muovinpalasia.
Takaisinveto koskee tuotteita, joiden erätunnus on OUV0254051 ja parasta ennen -päiväys on 5.7.2026.
Kyseisiä tuotteista ostaneet kuluttajat voivat palauttaa tuotteen hyvitystä varten ostopaikkaan tai olla yhteydessä Mondelezin asiakaspalveluun.