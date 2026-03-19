Sannin sanoitukset nostivat hänen ja Shirly Karvisen eron jälleen tapetille – laulaja valottaa kappaleensa taustoja Sanni ja Shirly Karvinen erosivat viime vuonna. Lehtikuva Julkaistu 19.03.2026 15:31 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Laulaja Sanni kertoo Instagramissa, miten hänen tuleva, jo ennen julkaisuaan somespekulaatioita synnyttänyt kappaleensa syntyi. Laulaja Sanni valottaa Instagram-postauksessaan perjantaina julkaistavan Sinä ja se poitsu -nimisen kappaleensa taustoja. Kappaleen sanat ovat herättäneet keskustelua ja spekulaatioita sosiaalisen median keskustelupalstoilla jo ennen sen julkaisemista. Sanni postasi hiljattain sometileilleen lyhyen pätkän tulevasta kappaleestaan, jossa muun muassa lauletaan "En haluu olla pikkumainen, mut onhan se aika nuori. Se vei sut läpi itkuvaiheen, nyt siitä on kohta vuosi." Somekeskusteluissa spekuloitiin, että kappaleen sanat viittaisivat Sannin ex-kumppaniin Shirly Karviseen, tämän mahdolliseen uuteen kumppaniin sekä Sannin ja Karvisen viime vuotiseen eroon. Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Lue myös:

– Tänä yönä julkaisen mun tulevan levyn ekan sinkun Sinä ja se poitsu. On aina jännää avata asioita alitajunnan takaa musassa, Sanni aloittaa torstaina julkaisemassaan Instagram-postauksessa.

– Tämä biisi syntyi Nykissä yksi ilta, kun studiopäivän päätteeksi tuli fiilis, että jos nyt jotain vielä hetken tekis. Äänitin mun guilty pleasure -soinnut taustalle ja ajattelin, että improvisoin vaan mitä nyt nousee. Avasin mikin ja painoin rec, hän jatkaa.

Nauhoituksen aloittamisen jälkeen kappaleen ensimmäinen säkeistö ja kertosäe "nousivat" ensimmäisellä otolla teksteineen päivineen, Sanni kertoo.

– Mietin vaan, että oho ja istuin alas kirjottaa loputkin. En koskenut biisiin enää, vaan jätin sen pöytälaatikkoon. Lopulta kävi klassiset, kun soitin mun tiimille vimosen päälle viilattujen biisien jälkeen vielä ruffruffmegaruff-demon tästä ja koko huone sanoi yhteen ääneen, että tämä on sun levyn eka sinkku. Tuotin sen valmiiks ja nyt se on, hän päättää tekstinsä.

Karvinen otti keskiviikkona julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa kantaa entistä parisuhdettaan koskevaan somekeskusteluun

Karvinen kertoi postauksessaan entisen suhteensa merkityksestä elämäänsä ja kirjoitti, että on pitkään pyrkinyt olemaan välittämättä ex-suhteeseensa ja eroonsa liittyvistä keskusteluista ja sivuuttamaan häntä koskevat juorut.

– Nyt koen kuitenkin tärkeäksi sanoittaa yhden asian, jotta voin itse jatkaa eteenpäin. Eroon ei omalta osaltani liittynyt kolmansia osapuolia. Suhteesta lähteminen oli vaikea ja pitkä prosessi, ja päätös erosta oli yhteinen jo hyvän aikaa ennen kuin se tuli julkiseksi, hän muun muassa kirjoitti tarinapostauksessaan.

