Laulaja Sanni kertoo Instagramissa, miten hänen tuleva, jo ennen julkaisuaan somespekulaatioita synnyttänyt kappaleensa syntyi.
Laulaja Sanni valottaa Instagram-postauksessaan perjantaina julkaistavan Sinä ja se poitsu -nimisen kappaleensa taustoja.
Kappaleen sanat ovat herättäneet keskustelua ja spekulaatioita sosiaalisen median keskustelupalstoilla jo ennen sen julkaisemista. Sanni postasi hiljattain sometileilleen lyhyen pätkän tulevasta kappaleestaan, jossa muun muassa lauletaan "En haluu olla pikkumainen, mut onhan se aika nuori. Se vei sut läpi itkuvaiheen, nyt siitä on kohta vuosi."
Somekeskusteluissa spekuloitiin, että kappaleen sanat viittaisivat Sannin ex-kumppaniin Shirly Karviseen, tämän mahdolliseen uuteen kumppaniin sekä Sannin ja Karvisen viime vuotiseen eroon.
