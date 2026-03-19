Heinolassa murtauduttiin kultaliikkeeseen.

Heinolan keskustassa sijaitsevaan kultaliikkeeseen murtauduttiin tiistai-iltana 17. maaliskuuta. Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä autosta, jolla epäilty tekijä pakeni paikalta.

Tekijä poistui paikalta Rantapuiston läpi kohti Siltakatua lähistöllä olleella henkilöautolla.

Murrosta epäilty pakeni paikalta harmaalla farmarimallisella Hondalla, jossa on alumiinivanteet.

Auton oikeassa etukulmassa on todennäköisesti lieviä vaurioita, jotka syntyivät pakomatkaan aikana.

Poliisi pyytää vihjeitä kyseisestä autosta ja sen liikkeistä. Kaikki mahdolliset havainnot ja tiedot tapahtumaan tai tekijän pakoautoon liittyen voi ilmoittaa puhelimitse Hämeen poliisiin vihjepuhelimeen numeroon 0295 414 222 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.