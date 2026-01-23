Flying Tiger of Copenhagen vetää takaisin leluastioita.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Flying Tiger of Copenhagenissa eli "Tigerissa" myytyjen leluastioiden takaiisnvedosta.
Myös Flying Tiger of Copenhagen varoittaa astioista sivuillaan.
Toinen takaisinvedon kohde on metallinen teesetti. Sen tuotenumero on 3058431. Takaisinvedetään kaikki erät. Tuotetta on myyty jo heinäkuusta 2024 lähtien.
Teekannun kannesta ja säilytyskotelon metallikiinnikkeistä voi irrota pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran pienille lapsille.
Flying Tiger of Copenhagen kehottaa takaisinvetoilmoituksessaan asiakkaita lopettamaan tuotteen käytön välittömästi.
Takaisinvedetään lasi (LASINEN JUOMAMINI 220 ML YKSITTÄISET KUKKIA, SEKOITETTUJA VÄRIT) ja teeastiasto (METALLI TEESETTI).Flying Tiger of Copenhagen
Lisäksi takaisinvedetään pieni lasi tuotenimeltään lasinen juomamini, 220 ml. Tuotteen tuotenro on 3060031 ja takaisinvedetään kaikki erät. Tuotetta on myyty tammikuusta 2025 lähtien.
Tuote ei ole EU:n elintarvikekontaktia koskevan asetuksen mukainen. Flying Tiger of Copenhagen kehottaa takaisinvetoilmoituksessaan asiakkaita lopettamaan tuotteen käytön välittömästi.
Tuotteen voi palauttaa lähimpään myymälään.
