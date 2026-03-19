Kuusi maata sanoo yhteisessä julkilausumassa olevansa valmiita osallistumaan asianmukaisiin toimiin, joilla varmistetaan turvallinen kulku Hormuzinsalmen kautta.
Yhteisessä julkilausumassa ovat mukana Britannia, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti ja Japani.
Maat sanovat tuomitsevansa jyrkästi Iranin viimeaikaiset hyökkäykset aseettomia kauppalaivoja vastaan Persianlahdella.
Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäyksestä Iraniin alkanut sota Lähi-idässä on lähes pysäyttänyt liikenteen Hormuzinsalmen läpi.
Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.