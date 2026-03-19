Euroopan keskuspankki (EKP) on pitänyt kolme ohjauskorkoaan ennallaan.
EKP totesi, että Lähi-idän sota tekee näkymät selvästi aiempaa epävarmemmiksi. Inflaation riski kasvaa energian hintojen nousun seurauksena. Samalla talouskasvu uhkaa hidastua.
EKP ennakoi, että euroalueen kokonaisinflaatio on tänä vuonna 2,6 prosenttia. Ennustetta on energian hintojen nousun takia nostettu joulukuun arviosta.
Energia- ja elintarvikehinnoista puhdistetun pohjainflaation odotetaan olevan tänä vuonna 2,3 prosenttia.
Talouskasvu on jäämässä ennakoitua heikommaksi. EKP ennustaa tälle vuodelle nyt 0,9 prosentin kasvuvauhtia ja laskee ennustettaan aiemmasta 1,2 prosentista.
– Kasvuarvioita on siis tarkistettu alaspäin etenkin vuodelle 2026, sillä sota vaikuttaa maailmanlaajuisesti raaka-ainemarkkinoihin, reaalituloihin ja luottamukseen, EKP:n neuvosto toteaa tiedotteessa.