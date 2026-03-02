Porokylän Leipomo vetää erän muffinsseja myynnistä.
Porokylän Leipomon gluteenittomat Mansikkahoukutus-pakkaukset voivat virheellisesti sisältää Sitrushoukutus-muffinsseja. Erä Mansikkahoukutus-muffinsseja vedetään näin ollen pois myynnistä. Asiasta tiedottavat sekä valmistaja että Ruokavirasto.
Takaisinveto koskee seuraavaa Porokylän Leipomon tuotetta:
Tuotteen nimi: Mansikkahoukutus 2 kpl / 170 g
Parasta ennen -päiväykset :1.3., 4.3., 6.3. ja 8.3.2026
EAN-koodi: 6416192084577
Näitä muffinsseja vedetään myynnistä.Porokylän Leipomo
Leipomon mukaan erä on vedettävä pois myynnistä, koska se ei vastaa pakkausmerkintojä.
– Tuotetta ei suositella käytettäväksi, jos kuluttajan on vältettävä tiettyjä ainesosia tai allergeeneja, koska pakkausmerkinnät eivät vastaa sisältöä.