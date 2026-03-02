Porokylän Leipomo vetää erän muffinsseja myynnistä.

Porokylän Leipomon gluteenittomat Mansikkahoukutus-pakkaukset voivat virheellisesti sisältää Sitrushoukutus-muffinsseja. Erä Mansikkahoukutus-muffinsseja vedetään näin ollen pois myynnistä. Asiasta tiedottavat sekä valmistaja että Ruokavirasto.

Takaisinveto koskee seuraavaa Porokylän Leipomon tuotetta:

Tuotteen nimi: Mansikkahoukutus 2 kpl / 170 g

Parasta ennen -päiväykset :1.3., 4.3., 6.3. ja 8.3.2026

EAN-koodi: 6416192084577

Näitä muffinsseja vedetään myynnistä.Porokylän Leipomo

Leipomon mukaan erä on vedettävä pois myynnistä, koska se ei vastaa pakkausmerkintojä.

– Tuotetta ei suositella käytettäväksi, jos kuluttajan on vältettävä tiettyjä ainesosia tai allergeeneja, koska pakkausmerkinnät eivät vastaa sisältöä.