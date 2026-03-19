SDP päätyi kohun keskelle alkuvuodesta, kun useita SDP:n kansanedustajia syytettiin epäasiallisesta käytöksestä.
SDP:n puolue päätti tehdä työyhteisöselvityksen työntekijöilleen esille nousseiden häirintätapausten jälkeen.
Ensimmäisen kauden kansanedustajan Pia Hiltusen (sd.) mukaan on hyvä asia, että selvitys saatiin vihdoin tehtyä. Samalla hän jäi kuiteinkin kaipaamaan kansanedustajien näkemysten selvitystä.
– Totta kai olisimme halunneet, että tämä selvitys olisi tehty koko ryhmälle. Tästä keskusteltiin, kun selvitys aloitettiin, mutta on tärkeää, että nyt olemme saaneet työntekijöiden näkökulman tuotua esille, sanoo Hiltunen MTV Uutisille.
SDP:n työyhteisöselvityksessä ei tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa.
Pia Hiltunen koki SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen kohdellen häntä ikävällä tavalla, kun Hiltunen äänesti SDP:n ryhmäpäätöstä vastaan joulukuussa.