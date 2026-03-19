Sannin sanoitukset nostivat hänen ja Shirly Karvisen eron jälleen tapetille – laulaja valottaa kappaleensa taustoja

Yhdysvaltain puolustusministeri: Iranin sodan päättymiselle ei ole "tarkkaa aikataulua"

SDP:n työyhteisöselvityksessä ei tullut ilmi mitään laajempaa häirintään liittyvää ongelmaa.

– Totta kai olisimme halunneet, että tämä selvitys olisi tehty koko ryhmälle. Tästä keskusteltiin, kun selvitys aloitettiin, mutta on tärkeää, että nyt olemme saaneet työntekijöiden näkökulman tuotua esille, sanoo Hiltunen MTV Uutisille.

Ensimmäisen kauden kansanedustajan Pia Hiltusen (sd.) mukaan on hyvä asia, että selvitys saatiin vihdoin tehtyä. Samalla hän jäi kuiteinkin kaipaamaan kansanedustajien näkemysten selvitystä.

SDP:n puolue päätti tehdä työyhteisöselvityksen työntekijöilleen esille nousseiden häirintätapausten jälkeen.

Hiltunen kertoi alkuvuonna MTV Uutisille, että juuri Tytti Tuppurainen meni henkilökohtaisuuksiin ja sanoi, että "ketään ei kiinnosta Pia Hiltunen".

SDP: Tuppuraiselle puhtaat paperit

Selvityksessä ei puolueen mukaan käynyt ilmi myöskään mitään sellaista, jossa olisi ilmennyt Tuppuraisen epäasiallista käytöstä.

STT kertoi tammikuussa haastattelujen perusteella, että haastatellut olivat kokeneet eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppuraisen johtamistyylin ongelmalliseksi. Tuppurainen on kiistänyt väitteet ja vaatinut STT:ltä niihin oikaisua.

Hiltunen toivoo, että kaikki käyttäytyvät jatkossa sen verran hyvin toisia kohtaan, ettei enää tarvitse käydä tämän tyyppisiä keskusteluja.

– Odotettavasti jos tilanteita tulee, niihin täytyy puuttua. Toivotaan, että lähdetään sille linjalle, että meillä on asiallista kohtelua ja kohdellaan työkavereita ja työyhteisön jäseniä asiallisesti tulevaisuudessa, sanoo Hiltunen.