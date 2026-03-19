Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Raaseporissa.
Stubb pitää tiedotustilaisuuden iltapäivällä kello 15.15 alkavan yleisötilaisuuden jälkeen Billnäsin ruukissa.
MTV Uutiset on paikalla Raaseporissa seuraamassa Stubbin vierailua.
Stubbin odotetaan kommentoivan muun muassa Lähi-idän tilannetta sekä sitä, voisiko Suomi osallistua jollain tavoin Hormuzinsalmen meriliikenteen turvaamiseen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on pyytänyt liittolaismaita osallistumaan öljykuljetusten turvaamiseen Hormuzinsalmella.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Euroopan on syytä osallistua kauppareitin turvaamiseen, mutta EU:ssa ei olla valmistelemassa esimerkiksi Aspides-operaation laajentamista kattamaan Hormuzinsalmea.