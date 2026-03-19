Lordi nousee euroviisulavalle Wienissä toukokuussa.
20 vuotta sitten Euroviisut Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan voittanut Lordi-yhtye esiintyy euroviisufinaalissa 16. toukokuuta. Yhtye kertoo asiasta Instagramissa.
– Esiinnymme Euroviisujen 2026 finaalissa. Nähdään Wienissä! julkaisussa lukee.
Euroviisujen finaalissa esiintyy myös viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman. Vikmanin manageri vahvistaa asian MTV Uutisille.
Euroviisufinaalin avausnumerossa esiintyy viime vuoden viisuvoittaja JJ. Viisujen verkkosivuilla kerrotaan, että finaalissa lavalle nousee Eurovision Allstars -esiintyjien "huippusalainen kokoonpano, joka esittää kilpailun historian ikonisia kappaleita".
Viisuvoittonsa 20-vuotisjuhlavuotta viettävä Lordi nousi muutama viikko sitten otsikoihin, kun moni katsoja kimpaantui Uuden musiikin kilpailun päätöksestä olla ottamatta yhtyettä esiintymään UMK-finaaliin. Lordia oli tarjottu esiintyjäksi UMK-finaaliin jo hyvissä ajoin kahden eri levy-yhtiön toimesta.
Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu oli harmissaan Ylen päätöksestä. Hän vertasi MTV Uutisten haastattelussa tunnelmiaan siihen kuin olisi järjestänyt itselleen syntymäpäiväjuhlat, joihin kukaan ei loppujen lopuksi tullut.
– Sitten istut sen kermakakun edessä yksin ja puhallat kynttilät, että jee hyvää synttäriä minulle, Putaansuu sanoo.
MTV Uutiset kysyi Putaansuulta, oliko Euroviisuista otettu heihin yhteyttä juhlavuoden tiimoilta. Laulaja ei kommentoinut asiaa.