Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa sähkökulkuneuvon latauslaitteen sähköiskuriskistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla Clas Ohlsonilla myydyn Classic- merkkisen PSE50296-latauslaitteen takaisinvedosta. Tuotteen tuotenumero on 51-3916.
Tukesin mukaan sähkökulkuneuvon latauslaitteen muuntajan sisäiset eristykset eivät täytä vaatimuksia, ja latauslaitteen rakenteessa on myös muita turvallisuutta vaarantavia puutteita.
Classic-merkkinen latauslaite on todettu puutteelliseksi turvallisuutensa puolesta. Tuotetta ei pidä käyttää.Tukes
Tuote ei myöskään täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan standardin EN 60335 vaatimuksia. Latauslaitteessa piileekin sähköiskun riski.
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Clas Ohlson pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.
Lue myös: Ostitko tämän tuotteen Keskisen kyläkaupasta? Lakkaa heti käyttämästä!
Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?
3:29Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi