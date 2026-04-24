Vapaaottelija Makwan Amirkhania vastaan on nostettu syyte pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Asia on vireillä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.
STT ei ole tavoittanut Amirkhania eikä STT:n tiedossa ole, mihin syyte liittyy.
Amirkhani oli otsikoissa viime kesänä sen jälkeen, kun laulaja Mira Luoti oli kertonut PMMP-dokumentissa joutuneensa tv-sarjan kuvauksissa seksuaalisen väkivallan uhriksi. Luoti ei kertonut sarjan nimeä.
Myöhemmin paljastui, että kyseessä on Julkkisselviytyjät, jossa Luoti kilpaili Amirkhanin parina. Amirkhani kiisti viime kesänä syyllistyneensä lainvastaisiin tekoihin.