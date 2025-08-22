HS:n näkemän viestin perusteella Warner tarjosi Mira Luodille 1 500 euroa ja pyysi "poistamaan päiväjärjestyksestä"

Mira Luoti on kertonut joutuneensa seksuaalisen väkivallan kohteeksi tv-ohjelman kuvauksissa.
Helsingin Sanomien haltuunsa saaman viestin mukaan tuotantoyhtiö Warner ehdotti laulaja Mira Luodille, että voisi kolminkertaistaa tämän palkkion Julkkisselviytyjät-sarjasta 1 500 euroon.
Sarjassa Luodin kilpakumppanina oli vapaaottelija Makwan "Maku" Amirkhani.
Viestissä pahoitellaan, että Luoti "joutui ikäviin tilanteisiin Makwanin taholta". Ehdotuksen toivottiin tyydyttävän ja poistavan asian päiväjärjestyksestä.
Yle uutisoi aiemmin, että Luoti kertoo PMMP-dokumenttielokuvassa joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-sarjan kuvauksissa.
Hän ei kertonut sarjan nimeä, mutta HS paljasti sarjan nimen myöhemmin.
Ylen jutussa kerrotaan Luodin vieneen asian heti tapahtuneen jälkeen vastuullisten tahojen käsiteltäväksi.
Kilpailijat yöllä keskenään
Warnerin torstaina Instagram-päivityksessä antamat tiedot poikkeavat HS:n tiedoista. Päivityksessä otetaan esille Luodille maksetun palkkion korotus.
– Se liittyi ensisijaisesti siihen että kuvausten olosuhteet eivät vastanneet aiemmin sovittua palkkiota, ei julkisuudessa tällä viikolla käsiteltyihin tietoihin, päivityksessä sanotaan.
Päivityksen on allekirjoittanut Warnerin toimitusjohtaja Antti Väisänen.
Nelosella esitettyä Julkkisselviytyjät-sarjaa kuvattiin Espoon Nuuksiossa.
Ohjelmassa suomalaiset julkisuuden henkilöt lähetettiin muutamaksi vuorokaudeksi metsään ilman ruokaa tai riittäviä varusteita.
Ohjelmassa osallistujat jaettiin pareihin. Luoti kertoo HS:lle, että kilpailijat olivat yöllä keskenään.
