MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Tuomiosta selviää, että mies oli toistuvasti seurannut, tarkkaillut, ottanut yhteyttä tai muuten vainonnut Hartlinia siten, että se oli aiheuttanut Hartlinille pelkoa tai ahdistusta.

Poliisit olivat ottaneen vastaajan kiinni asunnon ulkopuolella olleesta autokatoksesta. Miehellä oli ollut mukanaan veitsi, jolla tämä oli kirjoittanut sanan "huora" Hartlinin oveen ja autoon.

Ystävä oli nähnyt saman miehen kerrostalon rappukäytävässä seisomassa Hartlinin oven takana, tuijottamassa sitä paikallaan hyvin pitkään tekemättä mitään.

Hartlin oli soittanut hätäkeskukseen ja ystävälleen, joka oli luvannut tulla katsomaan tilannetta.

Hartlin oli ollut kotona yksinään ja sattumalta huomannut parvekkeen lasin takana kulkevan huppupäisen ihmisen, joka yritti tirkistellä sisään.

Mies tuomittiin muun muassa tietomurrosta, vainoamisesta, identiteettivarkaudesta ja useasta lähestymiskiellon rikkomisesta.

Nelikymppinen tamperelainen mies tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa yhteensä 12 rikoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helmikuun lopulla. Asianomistajana eli uhrina jutussa oli radiojuontaja Suvi Hartlin . Rikokset tapahtuivat vuosina 2024–2025.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Miehen koeaika päättyy helmikuussa 2028. Tuomio ei vielä ole lainvoimainen.

Mies oli pyytänyt, että tuomio ja siihen liittyvät tiedot määrättäisiin mahdollisuuksien mukaan salassa pidettäviksi tai ainakin siten, ettei vastaajan nimeä julkaistaisi julkisissa asiakirjoissa tai tiedotusvälineille.