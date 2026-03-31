Suvi Hartlin joutui vuosina 2024–2025 nelikymppisen tamperelaisen miehen piinaamaksi. Mies tuomittiin useista Hartliniin kohdistuneista rikoksista helmikuun lopulla.
Nelikymppinen tamperelainen mies tuomittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa yhteensä 12 rikoksesta vuoden ja kahden kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helmikuun lopulla. Asianomistajana eli uhrina jutussa oli radiojuontaja Suvi Hartlin. Rikokset tapahtuivat vuosina 2024–2025.
Mies tuomittiin muun muassa tietomurrosta, vainoamisesta, identiteettivarkaudesta ja useasta lähestymiskiellon rikkomisesta.
Käräjäoikeuden tuomiosta selviää, että mies oli esimerkiksi oleskellut Hartlinin asunnon lähettyvillä viime keväänä.
Hartlin oli ollut kotona yksinään ja sattumalta huomannut parvekkeen lasin takana kulkevan huppupäisen ihmisen, joka yritti tirkistellä sisään.
Hartlin oli soittanut hätäkeskukseen ja ystävälleen, joka oli luvannut tulla katsomaan tilannetta.
Ystävä oli nähnyt saman miehen kerrostalon rappukäytävässä seisomassa Hartlinin oven takana, tuijottamassa sitä paikallaan hyvin pitkään tekemättä mitään.
Poliisit olivat ottaneen vastaajan kiinni asunnon ulkopuolella olleesta autokatoksesta. Miehellä oli ollut mukanaan veitsi, jolla tämä oli kirjoittanut sanan "huora" Hartlinin oveen ja autoon.
Tuomiosta selviää, että mies oli toistuvasti seurannut, tarkkaillut, ottanut yhteyttä tai muuten vainonnut Hartlinia siten, että se oli aiheuttanut Hartlinille pelkoa tai ahdistusta.