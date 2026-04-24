Ukraina toivoo paikkaa Euroopan unioniin ensi vuonna. Se tulee liian aikaisin, Petteri Orpo arvioi.

Pääministerin Petteri Orpon (kok.) mukaan vuosilukutavoitteen asettaminen Ukrainan EU-jäsenyydelle on epärealistista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Kyproksen epävirallisessa EU-huippukokouksessa toivovansa, että Ukraina voisi liittyä unioniin jo ensi vuonna.



Orpon mukaan vuosilukutavoitteen sijasta realistista on, että seuraavassa EU-huippukokouksessa avataan jäsenyysneuvottelut Ukrainan kanssa.



Orpo kommentoi Ukrainan jäsenyysnäkymiä STT:lle puhelinhaastattelussa EU:n puheenjohtajamaan Kyproksen pääkaupungista Nikosiasta.

Sotavankeja vaihtoon

Ukraina ja Venäjä vaihtoivat perjantaina lähes 400 sotavankia. Kumpikin luovutti toisilleen 193 sotavangiksi ottamaansa sotilasta, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi X-viestissään. Myös Venäjän puolustusministeriö vahvisti asian.



Vankienvaihdot ovat olleet lähes ainoita alueita, joissa sodan osapuolet ovat kyenneet vielä tekemään yhteistyötä, vaikka neuvottelut rauhasta ovat olleet jäissä.



Yhteensä Venäjä ja Ukraina ovat luovuttaneet tuhansia sotavankeja yli neljä vuotta kestäneen Venäjän hyökkäyssodan aikana.