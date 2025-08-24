Makwan Amirkhani kohun keskellä – nyt puhuu tuleva vastustaja

Vapaaottelija Theo Kolehmainen, 25, ei halua ottaa kantaa vastustajansa Makwan Amirkhanin ympärillä pyörivään kohuun kaksikon välisen ottelun alla.

Kolehmaisen on määrä kohdata Amirkhani Ice Cage 5 -tapahtumassa 6. syyskuuta. 36-vuotias Amirkhani on kuitenkin noussut viimeisen viikon aikana kohun keskelle.

Kohu juontaa juurensa artisti Mira Luodin Ylen tulevassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa tekemään paljastukseen. Luoti kertoi dokumentissa kokeneensa erään tv-sarjan kuvauksissa seksuaalista väkivaltaa.

Luoti ei kertonut dokumentissa, mistä ohjelmasta tai henkilöstä on kyse, mutta Helsingin Sanomat kertoi kyseessä olevan vuoden 2016 ohjelma Julkisselviytyjät. Ohjelmassa 40 suomalaisjulkkista lähetettiin pareittain kolmeksi päiväksi luontoon ilman ruokaa ja yösijaa.

Amirkhanin nimi nousi tässä yhteydessä pintaan, sillä hän esiintyi ohjelmassa muusikon parina.

HS:n käsiinsä saaman viestin mukaan ohjelman tuotantoyhtiö Warner ehdotti Luodille, että tämä voisi kolminkertaistaa ohjelmapalkkionsa 1 500 euroon. Viestissä pahoitellaan sitä, että Luoti "joutui ikäviin tilanteisiin Makwanin taholta".

Viestissä ei avata tarkemmin, mitä ikävillä tilanteilla tarkoitetaan.

Amirkhani rikkoi itse hiljaisuuden kohun tiimoilta aiemmin lauantaina, ja kiisti kaikki mediassa esitetyt väitteet.

– Minusta on kerrottu julkisuudessa vakavia väitteitä, jotka eivät pidä paikkaansa. Olen jo aiemmin pahoitellut negatiivista käyttäytymistäni vuosien takaisen TV-ohjelman kuvauksissa, mutta kiistän ehdottomasti syyllistyneeni minkäänlaisiin lainvastaisiin tekoihin, Amirkhani kirjoitti Instagram-tilillään.

Kohu on aiheuttanut kysymysmerkkejä myös Amirkhanin ja Kolehmaisen välisen ottelun ylle. Ice Cagen promoottori Max Hynninen kertoi promootion videolla, että Ice Cage seuraa tilannetta tarkasti, ja pyrkii selvittämään tapauksen faktoja.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Amirkhanin vastustaja Kolehmainen ei halua ottaa kantaa vastustajansa ympärillä vellovaan kohuun.

– Olen päättänyt, että keskityn omaan juttuun, ja siihen, että omat treenit menevät hyvin ja olen 6.9. valmis, Kolehmainen sanoo MTV Urheilulle.

– Keskityn omiin treeneihini ja siihen, että olen valmis. Oli vastassa Amirkhani tai kuka tahansa muu, Kolehmainen jatkaa.

Tuleva ottelu on 25-vuotiaalle Kolehmaiselle vasta hänen ammattilaisuransa toinen. Ennen ammattilaiseksi siirtymistään Kolehmainen otteli amatöörinä 15 ottelua (9 voittoa, kuusi tappiota).

Nyt jo toisessa ottelussaan Kolehmainen ottaa mittaa 14 UFC-ottelun kokemuksen omaavaa Amirkhania vastaan.

– Tasan kaksi viikkoa matsiin, niin kyllä kutkuttaa. On kutkuttanut jo pitkään. Treenit ovat menneet tosi hyvin, dieetti on mennyt tosi hyvin ja kaikki otteluharjoitukset ja sparrit ovat menneet tosi hyvin. Ikinä en ole näin valmis ollut otteluun, Kolehmainen sanoo.

– Totta kai joka matsi on mulle tosi tärkeä, mutta onhan tämä mielestäni ihan maailmankin mittakaavassa tosi poikkeuksellinen juttu. Mulla on yksi ammattilaismatsi takana – toki jonkin verran amatöörimatseja. Mutta yhdellä ammattilaismatsilla otat toisessa ottelussasi 14 ottelun UFC-veteraania vastaan. Semmoista ei ole varmaan maailmallakaan kukaan muu tehnyt, Kolehmainen hehkuttaa.