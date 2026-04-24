Suomalainen vuorikiipeilijä Anni Penttilä on kiivennyt perjantaina Nepalissa sijaitsevan 8 485-metrisen Makalu-vuoren huipulle.

Penttilä kertoo päässeensä huipulle aamulla kello 6.19.

– Aivan priima keli, ei juuri tuulta ja vain minä ja Mingma kahdestaan vuorella – ei voi mistään ruuhkasta puhua! Penttilä kertoo.

Penttilä lähetti viestin suorituksestaan MTV Uutisille matkalla kolmosleiriltä alaspäin.

32-vuotias Penttilä on neljäs suomalainen, joka on kiivennyt Makalun huipulle.

Muut Makalun kiivenneet suomalaiset ovat Veikka Gustafsson vuonna 1995, Samuli Mansikka vuonna 2013 ja Paula Strengell vuonna 2023.

Makalu on kuudes yli 8 000-metrinen vuori, jonka huipulle Penttilä on kiivennyt.

Hän on aiemmin kiivennyt Mount Everestin, Manaslun, Lhotsen, Cho Oyun ja Annapurna I:n huipuille.

Penttilän tavoite on kiivetä kaikki maailman 8 000 metriset vuoret. Tänä vuonna hän yrittää päästä vielä kahden muun kasitonnisen huipulle.