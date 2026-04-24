Leijonien kultaisen vuoden 2022 kevättalvessa kolmosmaalivahdin työtä hoitanut Frans Tuohimaa juhlii parhaillaan SHL-nousua Uumajassa. Björklövenissä nappivuoden torjunut maalivahti kertoo MTV Urheilulle päättyneen kauden olleen hänelle monella tapaa poikkeuksellinen.
– Neljän päivän aikataulutettu protokolla on tässä nyt sunnuntaihin asti. Huomenna on kansanjuhla torilla, niin sanottu pääpäivä, Tuohimaa avaa ensitöikseen käynnissä olevien nousujuhlien tilannetta.
Björklöven tamppasi Karlskogan HockeyAllsvenskanin finaalisarjassa suoraan voitoin 4–0. Uumajalaisseura oli sesongin ylivoimainen kurko. Se voitti runkosarjan ja hoiteli pudotuspelit voitoin 12–1.
Sarjanoususta tuli totta peräti 25 vuoden odottamisen jälkeen. Joukkue putosi silloisesta Elitserienistä vuonna 2001.
Ykkösmaalivahtina kaikki pudotuspelit pelannut Tuohimaa on tällä hetkellä poikkeuksellisen sukupolvikokemuksen keskellä.
– Sitä on vaikeaa korostaa, miten iso juttu tämä on ihmisille täällä. Se, miten paljon tämä merkitsee paikallisille ja seuran ympärillä toimiville. Ihan käsittämätöntä. Koko kaupunki on tätä yhden sukupolven verran odottanut. Sitä on vaikeaa pukea edes sanoiksi, miten se koskettaa asukkaita, Tuohimaa avaa.
"Hävittiin seitsemällä"
Mikä sitten teki Björklövenistä lähes ylivoimaisen tänä vuonna? Tuohimaa aloittaa perkaamisen yllättävällä yksityiskohdalla. Loppukesästä askelmerkit eivät todellakaan olleet vielä hallussa.
– En ole varmaan kokenut ikinä niin vaikeaa harjoituskautta, kuin mikä täällä meillä oli, hän paljastaa.
– Tuntui, että jokainen peli hävittiin seitsemällä maalilla. Otimme varmaan sellaisen tarvittavan kasvun mahdollistaneen kuopan jo siinä harjoituskaudella.
Seuran keskeisimmälle tontille tehtiin iso muutos ennen sesonkia. Päävalmentajaksi hyppäsi Tuohimaalle jo aiemmalta Södertälje-kaudelta tuttu Magnus Bogren, joka lähti uudistamaan peliä omia valmennusvahvuuksiaan kohti.