Britannian entinen ministeri ja Yhdysvaltain suurlähettiläs on entistä suuremmissa vaikeuksissa.
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) ilmoittaa aloittaneensa Peter Mandelsonia koskevan tutkinnan.
Alkuvuodesta paljastui, että Britannian entisen Yhdysvaltain suurlähettilään ja ex-ministeri Mandelsonin, 72, suhde seksuaalirikollinen Jeffrey Epsteiniin oli aiempaa läheisempi. Myös petostutkinta liittyy hänen Epstein-yhteyksiinsä.
– OLAF voi vahvistaa tutkinnan aloittamisen mainitsemassanne tapauksessa. Koska tutkinta on kuitenkin kesken, OLAF ei voi antaa enempää kommentteja, virasto ilmoitti perjantaina sähköpostitse uutistoimisto Reutersille.
Lontoon poliisi pidätti Mandelsonin epäiltynä virkavirheestä helmikuussa. Pidätyksen syynä oli hänen suhteensa Epsteiniin.
Yhdysvaltain oikeusministeriön tammikuun lopulla julkaisemat Mandelsonin ja Epsteinin väliset sähköpostit osoittivat, että miehillä oli läheisempi suhde kuin oli aiemmin julkisesti tiedetty.
Mandelson oli myös jakanut tietoja Epsteinin kanssa toimiessaan ministerinä Gordon Brownin hallituksessa. Asiakirjojen mukaan hän oli saanut Epsteiniltä suuria summia rahaa.
Mandelsonin suhde Epsteiniin on valokeilassa poliittisessa skandaalissa, joka on johtanut vaatimuksiin Britannian pääministerin Keir Starmerin erosta.
Keir Starmer (oik.) nimitti Mandelsonin suurlähettilääksi vuoden 2024 lopulla. Kuva helmikuulta 2025. Mandelson erotettiin tehtävästä 2025 syksyllä Epstein-paljastusten tultua julki.