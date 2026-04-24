Audin F1-talli on palkannut skotlantilaisen Allan McNishin uudeksi kilpailujohtajakseen.
56-vuotias McNish täyttää viime kuussa irtisanoutuneen Jonathan Wheatleyn paikan ja ottaa vetovastuun Audin ratatoiminnoista heti tulevan viikon Miamin GP:stä alkaen.
Wheatley on mediatietojen mukaan siirtymässä seuraavaksi Aston Martinin tallipäällikön paikalle.
McNish on ollut alusta asti mukana Mattia Binotton vetämässä Audin F1-projektissa, joka perustettiin Sauberin pohjalle. Talli saavutti ensimmäisen pistesijoituksensa heti Australian GP:ssä, kun brasilialainen Gabriel Bortoleto ajoi maaliin yhdeksäntenä.
McNish voitti Le Mansin 24 tunnin kilpailun Porschella vuonna 1998 sekä vuosina 2008 ja 2013 Audilla. Hän ajoi kaudella 2002 F1-sarjassa 17 osakilpailua Toyotalla Mika Salon tallikaverina.