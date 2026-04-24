Saksan liittopäivät hyväksyi tänään tukitoimia, joilla puututaan Iranin sodan seurauksena nousseisiin elinkustannuksiin.

Bensan hinta on kallistunut kaikkialla, niin myös Saksassa. Saksan liittopäivät päätti tänään äänin 453 puolesta ja 134 vastaan niin kutsutun tankkialen käyttöönotosta.

Sillä valtio alentaa bensan litrahintaa 17 sentillä. Alennus astuu voimaan 1. toukokuuta kahdeksi kuukaudeksi.

Bensatuki maksaa Saksalle arviolta 1,6 miljardia euroa.

Saksassa on kokeiltu bensa-alea jo aiemmin vuonna 2022, Ukrainan sodan seurauksena. Tuolloin tuki maksoi valtiolle tuplasti niin paljon kuin nyt.

Laiha talousennuste

Liittopäivät päätti myös tuhannen euron verovapaasta kannustinrahasta, jonka yritykset voivat maksaa työntekijöilleen.

On kuitenkin epävarmaa, kuinka moni yritys aikoo tarjota kertaluontoista maksua. Tänään julkaistun ifo-instituutin talouskatsauksen mukaan Saksan talouden näkymät jatkuvat varovaisina.

Noin 9 000 yritysjohtajan kyselyn tulokset osoittavat, että usko talouteen on pudonnut Saksassa matalimmilleen sitten koronakriisin.

Kuluvana vuonna Saksan talouden ennustetaan kasvavan vain 0,5 prosenttia, joka on enää puolet alkuvuoden kasvuennusteesta.

Eri maat tarttuvat bensatukeen

Yli 30 maata on tarttunut toimiin bensan hinnan alentamiseksi Iranin sodan alettua.

Kohonneet bensahinnat ovat vaivanneet erityisesti Aasiaa. Esimerkiksi Intiassa ja Filippiineillä hallitukset ovat esitelleet joukon tukitoimia korkeiden kaasu- ja polttoainehintojen kanssa kamppaileville kuluttajille.

Monissa maissa ilmastoinnin ja valojen käyttöä on rajoitettu. Muun muassa Japani ja Etelä-Korea ovat väliaikaisesti lisänneet kivihiiltä kotimaisessa energiatuotannossaan.