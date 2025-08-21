Rita Niemi-Manninen tiesi Mira Luodin kokemuksesta: "Todella järkyttävää kuunneltavaa"

Tv-persoona Rita Niemi-Manninen kertoo tienneensä Mira Luodin kokemasta seksuaalisesta väkivallasta Julkkisselviytyjät-ohjelman kulisseissa.

Tv-persoona Rita Niemi-Manninen oli samalla Julkkiselviytyjät-kaudella mukana kuin Mira Luoti. Kausi kuvattiin vuonna 2016 ja esitettiin Nelosella vuonna 2017.

Mira Luoti kertoi Ylen syyskuun alussa ilmestyvässä PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa kokeneensa seksuaalista väkivaltaa tv-ohjelman kuvauksissa. Helsingin Sanomat kertoi keskiviikkona, että kyseessä oli Julkkisselviytyjät-ohjelma.

Ohjelmaan osallistui yhteensä 20 julkkisparia, eli 40 osallistujaa. Osallistujat jaettiin pareihin, jotka yrittivät selviytyä kahden yön ja kolmen päivän ajan Espoon Nuuksion metsissä.

Niemi-Manninen oli juoksija Wilson Kirwan parina. Mira Luoti oli puolestaan vapaaottelija Makwan Amirkhanin parina.

Niemi-Manninen kertoo, että sai kuulla Mira Luodin kokemuksesta toisen tv-ohjelman kuvauksissa vuonna 2023. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

MTV Uutiset tavoitti Niemi-Mannisen ja hän kertoi, että Luoti avautui hänelle tapahtumista Nelosen Komppania Ketonen & Gustafsberg -ohjelman kulisseissa.

– Olimme Miran kanssa siinä ohjelmassa mukana ja siellä hän avautui minulle tästä kokemuksestaan. Se oli todella järkyttävää kuunneltavaa. Siinä vaiheessa siitä kokemuksesta oli kulunut jo noin kuusi vuotta ja silti huomasin hänestä, että siitä ei ollut helppo puhua. Se on ollut kauhea taakka kantaa.

Mira Luoti ja Rita Niemi-Manninen olivat yhdessä Komppania Ketonen & Gustafsberg -ohjelmassa vuonna 2023.

Niemi-Manninen pitää hyvänä sitä, että Luoti päätti vihdoin puhua asiasta julkisesti. Ylen mukaan Luodille tarjottiin kolminkertaista palkkiota, jos hän ei puhu asiasta julkisuudessa. Hänet maksettiin hiljaiseksi.

– Se, että hänet on yritetty hiljentää, satuttaa varmasti entistäkin enemmän. Se luo sellaisen häpeän tunteen. Ensin olet joutunut pelkäämän turvallisuutesi puolesta ja sitten sinun kokemustasi vielä vähätellään.

Niemi-Manninen muistelee, että heidät jätettiin kyseisen ohjelman kuvauksissa kahdestaan parinsa kanssa öisin. Ohjelman kuvausryhmän hän epäilee yöpyneen lähellä sijaitsevassa Nuuksion hotellissa.

– Eihän siellä yöllä kuvattu mitään. Meidät jätettiin sinne metsään ilman kuvausryhmän valvontaa, Niemi-Manninen sanoo.

MTV Uutiset yritti tuloksetta tavoitella Mira Luotia kommentoimaan asiaa.