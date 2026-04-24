Venäläishävittäjien reitti Itämerellä ei ollut Puolan mieleen.
Puolan varapuolustusministeri kertoo, että maan F-16-hävittäjät ovat estäneet kahden venäläisen Su-30-hävittäjän etenemisen Itämeren yllä.
Nato vastaa jokaiseen Puolan ja alueen turvallisuuden loukkaukseen välittömästi", varapuuolustusministeri Cesary Tomczyk kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi venäläiskoneiden liikkumiseen puututtiin. Puolustusministeriön tiedottaja sanoi, että koneet eivät loukanneet Puolan ilmatilaa.